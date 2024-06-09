بن غفير: من خلال الضغط العسكري الكبير والمتواصل فقط نستطيع إعادة بقية الأسرى لمنازلهم

أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تعليقًا على إعادة الجيش الإسرائيلي 4 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة، إلى أنّ "العمل البطولي للبحريّة والقوّات الأمنيّة الأخرى، يدلّ على أنّ هناك أملًا، وأنّه من الممكن دحر الأعداء وإعادة المختطفين إلى بيوتهم وعدم طي ملفّهم!".
وأكّد في تصريح، أنّه "فقط من خلال الضّغط العسكري الكبير والمتواصل، نستطيع إعادة بقية المختطفين إلى منازلهم".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق السّبت، "تحرير 4 مختطفين إسرائيليّين من قلب النّصيرات، كان قد تمّ اختطافهم من قبل حركة "حماس" من حفل النوفا في السّابع من تشرين الأوّل 2023". كما أفاد بمقتل ضابط خلال عمليّة استعادة الأسرى الإسرائيليّين في قطاع غزة.
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