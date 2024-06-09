الأمن السعودي أبعد أكثر من 300 ألف شخص من مكة لعدم حملهم تصاريح الحج

شدّد مدير الأمن العام السّعودي رئيس اللّجنة الأمنيّة للحجّ محمد بن عبدالله البسامي، على أنّ "أمن الوطن خطّ أحمر، وأمن الحجّاج خطّ أحمر، وأمن المشاعر خطّ أحمر، وقوّات أمن الحج ستقف بحزم ضدّ كلّ ما يمسّ الإخلال بالأمن أو النّظام، مؤكّدًا أنّ "من أولويّات قوّات أمن الحج، المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم في مختلف المشاعر المقدّسة، منذ وصولهم حتّى مغادرتهم إلى بلدانهم بسلام آمنين".

وأشار في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "من مقتضيات تحقيق ذلك، منع مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممّن لم يحصلوا على تصريح بالحج، من دخول المشاعر المقدّسة، بفرض طوق أمني على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة".

وكشف البسامي أنّ "الأمن العام ضبط خلال الفترة الماضية، 140 حملة حج وهميّة، و64 ناقلًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج، وتمّ إعادة 97,664 مركبة مخالفة، وإعادة 171,587 مقيمًا من غير المقيمين في مكة المكرمة، 4,032 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح) و6,105 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود؛ بينما بلغ عدد من جاؤوا بتأشيرات سياحيّة بدلًا من تأشيرات الحج 153,998".