من هم الأسرى الأربعة المحررين من النصيرات وسط غزة ؟

ياسر رشاد - القاهرة - استعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت أربعة أسرى كانوا محتجزين في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" أنه "تم صباح اليوم تحرير 4 مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25) وألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40)"، وفق فرانس برس.

وأشار إلى أن الأسرى خطفتهم حركة حماس خلال حضورهم حفلاً موسيقياً بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مؤكداً أن "وضعهم الصحي جيد".

فمن هم الأسرى الأربعة؟

1- نوعا أرغماني

تبلغ من العمر 25 عاماً وتلقب بـ"رمز قضية الأسرى" تعتبر واحدة من أشهر المختطفين الإسرائيليين عندما ظهرت في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء اختطاف رجلين لها على دراجة نارية.

وظهرت الشابة الإسرائيلية أثناء اختطافها من حفل "نوفا" في موقف السيارات وهي على دراجة نارية وتصرخ قائلة "لا تقتلاني!".

وفي فيديو آخر ظهرت أرغماني في مقطع نشرته حماس منتصف يناير، حيث تحدثت عن مقتل أسرى آخرين في غارات جوية بعد أشهر من الهجمات الإسرائيلي بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

وفي مقطع ثالث ظهرت فيه في صور عندما نشرت والدتها مناشدات لإطلاق سراح طفلتها الوحيدة قبل أن تموت، إذ أن والدتها مصابة بسرطان الدماغ في المرحلة الرابعة.

من جانبه، قال روي ياكوف، والد أرغماني لشبكة "CNN" في فبراير إنه عندما شاهد فيديوهات ابنته لأول مرة "فقد الوعي"، لأنها ابنته الوحيدة.

وكان أبوها ياكوف أول من استقبل أرغماني لدى عودتها على متن طائرة مروحية عسكرية إسرائيلية.

2 - ألموع مئير

مئير يبلغ من العمر 21 عاماً من بلدة صغيرة قرب تل أبيب، وكان قد أنهى خدمته العسكرية قبل نحو ثلاثة أشهر من اختطافه، على ما نقلت أسوشيتد برس عن صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبحسب منتدى عائلات الرهائن فإن مئير كان سيلتحق بعمله في شركة متخصصة بالتكنولوجيا في الثامن من أكتوبر الماضي.

3 - أندري كوزلوف

كوزلوف يبلغ من العمر 27 عاماً كان يعمل حارسا أمنيا في المهرجان الذي اقتحمه عناصر من حماس في السابع من أكتوبر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه هاجر إلى إسرائيل بمفرده قبل نحو عام ونصف، وجاءت والدته إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.

4 - شلومي زيف

زيف يبلغ من العمر 41 عاماً، من منطقة زراعية في شمال إسرائيل ويعمل حارسا أمنيا فيها، كان قد ذهب إلى الحفل مع صديقين قتلا في السابع من أكتوبر، وفق ما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

مقتل 210 فلسطينيين في عملية النصيرات

فيما أسفر شن غارات على أهداف في منطقة النصيرات وسط غزة لتحرير الأسرى، إلى مقتل 210 فلسطينيين على الأقل وأصيب نحو 400 آخرين بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.