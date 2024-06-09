ننشر أوائل الشهادات الإعدادية والإبتدائية الأزهرية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت المنطقة الأزهرية في محافظة الوادي الجديد، قبل قليل، أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، عن العام الدراسي 2023- 2024، عقب اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف.

وهنأ الشيخ سعد عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، الطلاب الأوائل الناجحين بنتيجة نهاية العام في الشهادة الإبتدائية والإعدادية عن العام الدراسي الحالي بعد تسلمه نتيجة الشهادتين ظهر أمس السبت، عقب اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف، وإعلانها عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

من جانبه تَقدّم عبد الله سعيد المدير الثقافي لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، بالشكر للمشاركين في إنجاز هذا العمل جميعًا، بدايةً من العمال والإداريين والمُصححين، وجميع من ساهم في إخراجه بنجاح، وأسدوا إليهم منهم كل تقدير واحترام.