مصدر يكشف توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة الجيزة 2024 وموعد إعلانه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يبحث العديد الطلاب وأولياء الأمور، تزامنًا مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، عن تنسيق الثانوية العامة محافظة الجيزة 2024 المتوقع بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية وموعد إعلانه.

وتواصل "الخليج 365"، مع مصدر بمحافظة الجيزة لبحث موعد إعلان تنسيق الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة وتوقعاته.

وقال المصدر، إنه سيتم إعلان تنسيق الحد الأدنى للثانوية العامة 2024 بعد العيد وامتحانات الدور الثاني.

وأضاف، أن التوقعات تشير حتى الآن أن إعلان تنسيق الحد الأدنى للثانوية العامة 2024 بالجيزة سيتراوح بين 218 لـ225 درجة.

واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تنسيق تنسيق الثانوية العامة 2024 العام الماضي، بحد أدنى 225 درجة في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يتراوح العام الحالي يتراوح بين 218 إلى 225 درجة.

وبلغ إجمالي المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة ١٩٠٩٧٧ طالب وطالبة، حيث بلغ أعداد الناجحين ١٦٥٠٨٦، وبلغت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني ٩٦,٩٧%، فيما بلغت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94,29% ومدارس المكفوفين ١٠٠ %.

وأعلنت محافظة الجيزة، عن فتح باب باب التظلمات للشهادة الإعدادية 2024 اعتبارًا من الأحد 2 يونيو 2024 ولمدة خمسة عشر يومًا، ويتم التسجيل برقم الجلوس والرقم القومي؛ من خلال الرابط التالي، من هنا.

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