واشنطن: إسرائيل لم تستخدم الرصيف البحري لإنقاذ الرهائن الإسرائيليين في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الجيش الإسرائيلي استخدم المنطقة الواقعة جنوب الرصيف البحري لإعادة المحتجزين إلى إسرائيل، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للقيادة المركزية، فإن الجيش الإسرائيليي لم يستخدام الرصيف البحري الأمريكي بما في ذلك معداته وأفراده وأصوله في عملية إنقاذ الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وبحسب القيادة المركزية، فإن الغرض الوحيد للرصيف البحري المؤقت هو المساعدة في نقل المساعدات إلى غزة.

يذكر أن هناك عدة تقرير تحدثت عن دخول القوات الإسرائيلية لاستعادة الأسرى في غطاء إنساني عبر سيارات مساعدات إلى المخيم قادمة من الرصيف البحري العائم.

وأظهرت لقطات فيديو أمس السبت لحظة إجلاء جيش الاحتلال للمحتجزين الأربعة الذين أعلن استعادتهم من مخيم النصيرات من أمام الرصيف البحري الأمريكي.