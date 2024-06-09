عظمى مكة المكرمة 46 .. طقس شديد الحرارة في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الاحد التاسع من يونيو 2024، موضحًا أن الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.

سحب رعدية ممطرة



وأضاف المركز، لاتزال الفرصة مهيأه لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقة حائل. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.



وذكر المركز، الرياح في البحر الاحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الامواج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.



وتابع، الموج في البحر الاحمر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وأشار، الرياح في الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، والبحر خفيف الموج.

درجات الحرارة في بعض المدن العظمى



وجاءت درجات الحرارة في بعض المدن العظمى والصغرى كالاتي:



مكة المكرمة 46 32

المدينة المنورة 46 31

الرياض 45 28

جدة 41 29

الدمام 46 29

تبوك 40 26

طريف 38 24

الطائف 38 27

العلا 45 28