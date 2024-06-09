شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن التحقق من الحالة الصحية للحجاج طبقا للقانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزمت المادة الـ 14 من قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وزارة الصحة بالربط الإلكترونى بالبوابة لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج، وتلتزم الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة بالربط الإلكترونى بالبوابة لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكترونى بالبوابة للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية، وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة.

كما أكد القانون على أهمية أن تتحقق البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج من خلال الربط الإلكترونى بين الوزارة المختصة بشئون الصحة والبوابة، كما تتحقق البوابة من بيانات العمالة الموسمية من خلال الربط الإلكترونى بين الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة والبوابة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج.

ونص القانون على ضرورة منح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتسجل الجهات المنظمة للحج، كل فيما يخصه، بيانات الجهات المنفذة، وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج، كل فيما يخصه، بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.