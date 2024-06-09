القيادة الوسطى الأميركية: لم يتم استخدام الرصيف البحري في عملية الجيش الإسرائيلي لتحرير الاسرى

أعلن الجيش الأميركي أنه استأنف إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة عبر الرصيف الموقت الذي بنته الولايات المتحدة على ساحل القطاع وتضرر بسبب عاصفة في نهاية أيار.

واكدت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان على إنها بدأت السبت حوالى الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (07,30 ت غ) "إيصال المساعدات الإنسانية إلى شواطئ غزة. وتم إيصال ما مجموعه نحو 492 طنا من المساعدات الإنسانية الأساسية لشعب غزة"، مضيفة "لم يطأ أي عسكري أميركي الشاطئ في غزة".

وفي بيان ثانٍ أعلنت سنتكوم إنّ "مرفق الرصيف الإنساني، بما في ذلك معدّاته وأفراده، لم يتمّ استخدامهم في عمليّات إنقاذ الاسرى في غزّة. لقد استخدم الإسرائيليّون المنطقة الواقعة جنوب المرفق لإعادة الرهائن بأمان إلى إسرائيل. وأيّ ادّعاء بخلاف ذلك هو زائف. تمّ إنشاء الرصيف المؤقّت على ساحل غزّة لغرض واحد محدّد، وهو المساعدة في نقل المساعدات الإضافيّة المنقذة للحياة التي تشتدّ الحاجة إليها في قطاع غزّة".