حرائق واسعة .. قصف إسرائيلي على جنوب لبنان يودى بحياة اثنين

ياسر رشاد - القاهرة - قُتل شخصان في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان، السبت، أحدهما مقاتل في «حزب الله»، حيث أدت ضربات أيضاً إلى اشتعال حرائق، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في السابع من أكتوبر في قطاع غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي، واشتد تبادل إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة مع تصعيد الحزب هجماته وتنفيذ الجيش الإسرائيلي غارات أعمق داخل الأراضي اللبنانية.

وأوردت الوكالة الرسمية أن «مسيرة إسرائيلية نفذت عدواناً جوياً بصاروخين موجهين استهدفا مقهى ضمن محلات تجارية في بلدة عيترون في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل مالك المقهى علي خليل حمد (37 عاماً) والشاب مصطفى عيسى»، واصفةً الهجوم بأنه «مجزرة جديدة».

كذلك، أفادت الوكالة في خبر منفصل بأن «الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة عنيفة على بلدة الخيام».

وأعلن «حزب الله»، في وقت لاحق استهدافه «مستوطنة المالكية براجمة صواريخ كاتيوشا رداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، واستهداف المدنيين خصوصاً في بلدة عيترون، ما أدى إلى مقتل مواطنين

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، أن «إحدى مقاتلاته استهدفت إرهابياً في منطقة عيترون»، مضيفاً أن طيرانه ضرب أيضاً «بنى تحتية إرهابية في منطقة الخيام».

وكانت حرائق واسعة في مناطق عدة في جنوب البلاد اندلعت السبت، جراء قصف إسرائيلي وفق ما أفادت الوكالة الحكومية.وقالت الوكالة الوطنية السبت،: إن «المدفعية الإسرائيلية قصفت بالقذائف الفوسفورية الحارقة أطراف بلدة علما الشعب، حيث خلف القصف حرائق بالأحراج التي امتدت إلى محيط بعض المنازل». وأضافت: «أتت النيران على مساحات واسعة من أشجار الزيتون».

وقال علي عباس، عنصر إنقاذ في جمعية الرسالة: إن «إسرائيل تتعمد قصف المناطق الحرجية بالفوسفور لإشعال الحرائق».

كما أفادت الوكالة الرسمية باندلاع «حريق كبير في تخوم موقعي الجيش اللبناني وقوة اليونيفيل على أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية وبمحاذاة الخط الأزرق».

وقالت الوكالة في معلومات منفصلة: إن عدداً من الألغام انفجرت «بسبب امتداد الحريق بشكل أوسع مقابل مستعمرة المنارة عند أطراف بلدة ميس الجبل».

وخلال ثمانية شهور، أسفر التصعيد عن مقتل 458 شخصاً على الأقل في لبنان بينهم 90 مدنياً، وفق تعداد يستند إلى بيانات مصادر رسمية لبنانية. وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 15 عسكرياً و11 مدنياً.