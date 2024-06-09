شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تبدأ مشروعك.. أهم 10 أسئلة يجيب عنها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على مهام عمل جهاز تنمية المشروعات، وحدد نوعية الخدمات التي يتيحها للشباب وصغار المستثمرين وذلك على النحو التالي:

1. معرفة فرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة .



2. يساعدك على إعداد درسات جدوى أولية عن المشروعات.



3. يمنحك دليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والارشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.



4. يقدم لك المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.



5. يقدم لك ملخص بأهم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها مشروعك.



6. يقدم لك خريطة المعارض المحلية والدولية للاشتراك بها.



7. يساعدك لربط مشروعك بمانحى حقوق الامتياز.



8.المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.



9. يسهم في الحفاظ على المهن التراثية.



10. تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.

وقد نظم القانون آليات الصرف على هذه الخدمات لتقديمها للمستثمر من خلال تخصيص موازنة سنوية لصالح الجهاز.