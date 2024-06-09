اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الى انه "فخر للبنان والكنسية المارونية والرهبانية الأنطونية، سيادة المطران ميشال الجلخ امين سرّ دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان".

كانت هذه تفاصيل خبر شخصات سياسية ودينية هنأت الأب جلخ بترقيته إلى الدرجة الأسقفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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