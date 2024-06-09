جرحى في صدامات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على توسيع طريق سريع

دارت صدامات بين الشرطة ونشطاء ملثمين في خلال احتجاج ضد مشروع توسيع طريق سريع في جنوب فرنسا السبت، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص.

وتجاهل آلاف المتظاهرين الحظر المفروض على الاحتجاجات في موقع الطريق السريع بين كاستر وتولوز في الجنوب الغربي.

واكدت السلطات الإقليمية إن شرطيا أصيب بزجاجة حارقة، كما أصيب في الصدامات عنصران من الدرك ومتظاهران.

ويحاول نشطاء بيئيون ويساريون وقف توسيع الطريق السريع الذي يقول خبراء إنه سيدمر أراضي رطبة وزراعية وأشجارا ومصادر مياه جوفية.

واعلن مسؤولون محليون في بيان إن الاشتباكات الأولى اندلعت حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر عندما حاول "متظاهرون متطرفون، عازمون على ارتكاب أعمال عنف" الوصول إلى طريق رئيسي".