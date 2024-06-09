سلطات روسيا صدت هجوماً بطائرات مُسيّرة أوكرانية في القوقاز

أعلنت السلطات الروسية أنها صدَّت هجوماً بطائرات مُسيّرة أوكرانية استهدف مطاراً عسكرياً في أوسيتيا الشمالية في القوقاز الروسي.
واكد حاكم المنطقة سيرغي مينيايلو، أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة في موزدوك"، وهي مدينة كبيرة في أوسيتيا الشمالية.
وأضاف: "حسب معلومات أولية، أتت الطائرات المسيّرة من الجانب الأوكراني".
وأكد مينيايلو أن الهجوم "استهدف مطاراً عسكرياً" محلياً. وأشار إلى وقوع "أضرار طفيفة وحرائق"، لافتاً إلى "أن أحداً لم يصَب بأذى".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها صدت هجوماً بطائرات مسيّرة في أوسيتيا الشمالية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
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