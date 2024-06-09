المستشفى الميداني الإماراتي برفح يتبرع بالدم للمصابين

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

يواصل المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة تقديم خدماته العلاجية دون انقطاع لسكان القطاع في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون حالياً خاصة الأوضاع الصعبة في مدينة رفح.

وقام الطاقم الطبي داخل المستشفى الميداني الإماراتي برفح، أمس، بالتبرع بالدم للمصابين الفلسطينيين، مؤكداً العمل بكل طاقة وإيجابية لمساندة المرضى، ومواصلة تقديم الخدمات الطبية والعلاج لكافة المصابين المتواجدين، حرصاً على سلامتهم وشفائهم من الإصابات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.