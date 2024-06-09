البحرية البريطانية: حريق شب في سفينة نتيجة قذيفة أطلقت من اليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن حريق شب في جزء من سفينة بعد إصابتها بقذيفة على مسافة 70 ميلا بحريا جنوب غربي عدن في اليمن، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 80 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن.

وتشن جماعة الحوثي التي تسيطر على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحملة الإسرائيلية في غزة.

وينفذ الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر.

وأجبر ذلك شركات الشحن على تغيير مسار السفن لتسلك طرقا أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، وأثار مخاوف من اتساع نطاق حرب غزة في المنطقة.