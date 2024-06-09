سلطات كوريا الشمالية أرسلت حوالى 330 بالون نفايات إلى الجنوب

قدر الجيش الكوري الجنوبي عدد بالونات النفايات التي أرسلتها كوريا الشمالية السبت بحوالى 330، وذلك بعدما أرسل نشطاء من جنوب شبه الجزيرة بالطريقة نفسها منشورات دعائية ضد النظام في بيونغ يانغ.

وأعلنت هيئة أركان القوات المسلحة في سيول في بيان، أن "سقطت حتى الآن حوالى 80 (بالونا) في منطقتنا ولم يتم رصد أي شي في الجو في الوقت الحاضر"، موضحة أن "تحليل البالونات يظهر أنها لا تحتوي على مواد خطيرة".

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن، أنّه "في حالة تأهّب تحسّباً لاحتمال وصول بالونات جديدة مملوءة بالنفايات من كوريا الشمالية".

وعلق رئيس بلدية سيول او سي-هون، أن "كوريا الشمالية تقوم باستفزاز جديد حقير بإطلاقها بالونات نفايات على مناطقنا المدنية".

من جهة أخرى، أعلنت رئاسة كوريا الشمالية، في بيان، أنها "ستستأنف الأحد حملاتها الدعائية بمكبرات الصوت باتجاه الشمال، ردا على إرسال البالونات".