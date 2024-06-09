لابيد: حكومة نتانياهو ليس لديها أهداف سياسية معروفة لا في غزة ولا في لبنان

أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الى ان "على حزب معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس الانسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الفاشلة"، معتبرا ان |غانتس هو الذي أبقى نتانياهو رئيسا للوزراء في هذه الحكومة السيئة".

ورأى لابيد ان "حكومة نتانياهو ليس لديها أهداف سياسية معروفة لا في غزة ولا في لبنان".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي ​بيني غانتس​، ردًّا نتانياهو​، تأكيده أنّ "علينا النّظر بمسؤوليّة إلى ما هو الصّحيح، وكيفيّة الاستمرار فيه".

وكان قد أكّد نتانياهو، في تصريح، أنّ "هذا هو وقت الوحدة وليس وقت الانقسام، ويجب أن نبقى متّحدين في مواجهة المهام الكبرى الّتي تنتظرنا"، وناشد غانتس، قائلًا: "لا تترك حكومة الطّوارئ، لا تتخلّى عن الوحدة".