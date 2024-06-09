مقتل 3 اشخاص واصابة 16 آخرين جراء انهيار شرفة في ملهى ليلي بالمكسيك

قُتل 3 أشخاص، وأصيب 16 آخرون جراء انهيار شرفة في ملهى ليلي بمدينة سان لويس بوتوسي المكسيكية من ارتفاع 6 أمتار.
واشار أمين مجلس المدينة، خورخي إرنانديز، الى ان "الحضور غير المنضبط للناس في هذا الحدث أدى إلى تعرض أحد الشرفات في الطابق الثالث من مركز التسوق "ألتوس" للضغط، ما تسبب في وقوع هذه المأساة".
من جهتها لفتت وسائل إعلام محلية، الى أن "5 من المصابين أصيبوا بجروح خطيرة وهم في العناية المركزة"، مضيفة أن "مركز التسوق الذي يقع فيه الملهى، مغلق".
وذكرت حسب المعلومات الاولية، إنه "لم يكن لدى منظمي الحدث رخصة لإقامته".
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