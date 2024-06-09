القاضية عون: محاربة الفساد لم يعد لها معنى ومبروك عليكم رياض سلامة وكل المرتكبين

أشارت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تصريح لها الى ان"هذا البلد لا يستأهل عدالة، هذا البلد يستأهل نظاما مافياويا يمسك بكل مقدراته. امام هول ما حصل، امام التطاول الوقح على قاض يحاول رفع الظلم وتطبيق القانون، لم ار الا "تويتات". نعم، مبروك عليكم هكذا نظام".

واعتبرت ان "محاربة الفساد لم يعد لها معنى. تركت وضميري مرتاح. فمبروك عليكم سرقة 8 مليار دولار وحماية كل الأجهزة للمرتكبين. مبروك عليكم رياض سلامة. مبروك عليكم حجب جنى عمركم من قبل المصارف. اذا كانت هذه هي ردة فعلكم وردة فعل قيادييكم امام سرقة العصر. فلا امل، اقولها للاسف مبروك عليكم النظام الفاسد".