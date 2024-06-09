أشارت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تصريح لها الى ان"هذا البلد لا يستأهل عدالة، هذا البلد يستأهل نظاما مافياويا يمسك بكل مقدراته. امام هول ما حصل، امام التطاول الوقح على قاض يحاول رفع الظلم وتطبيق القانون، لم ار الا "تويتات". نعم، مبروك عليكم هكذا نظام".
واعتبرت ان "محاربة الفساد لم يعد لها معنى. تركت وضميري مرتاح. فمبروك عليكم سرقة 8 مليار دولار وحماية كل الأجهزة للمرتكبين. مبروك عليكم رياض سلامة. مبروك عليكم حجب جنى عمركم من قبل المصارف. اذا كانت هذه هي ردة فعلكم وردة فعل قيادييكم امام سرقة العصر. فلا امل، اقولها للاسف مبروك عليكم النظام الفاسد".
كانت هذه تفاصيل خبر القاضية عون: محاربة الفساد لم يعد لها معنى ومبروك عليكم رياض سلامة وكل المرتكبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.