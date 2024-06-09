شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن روسيا تبقي باب «الحوار النووي» مفتوحاً مع الغرب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

الت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، إن موسكو ستبقي خطوط الحوار مفتوحة مع القوى النووية، لكنها سترد بالشكل المناسب، إذا نشرت الولايات المتحدة المزيد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.

وجاءت تصريحات زاخاروفا لوكالة الإعلام الروسية، بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، في بيان، إن بلاده قد تجري تعديلات على عقيدتها النووية.

ودفع ذلك أحد المساعدين في البيت الأبيض إلى الإدلاء بتصريحات، قال فيها إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى نشر المزيد من الأسلحة النووية الاستراتيجية في السنوات المقبلة لردع التهديدات المتزايدة من روسيا والصين وخصوم آخرين.

وقالت زاخاروفا «لم نوقف أي حوار مع أحد. لم نقطع العلاقات. وبالمناسبة، لم نقطع علاقات الطاقة. ولم نقطع منصات الحوار».

وأدلى براناي فادي كبير مسؤولي الحد من الأسلحة في مجلس الأمن القومي الأمريكي، بتصريحاته في كلمة حول «نهج أكثر تنافسية» للحد من الأسلحة.

وأظهرت التصريحات تحولاً في السياسة، يهدف إلى الضغط على موسكو وبكين، للتراجع عن رفض الدعوات الأمريكية لإجراء محادثات للحد من الترسانة النووية.

وصرح فادي بأن الولايات المتحدة لا تستبعد إجراء مفاوضات مع روسيا، لبحث الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي قبل انتهاء الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك على مستوى القادة، لكنها تنتظر مقترحات محددة من موسكو.

وقال بوتين الجمعة، إنه لا يستبعد إجراء تغييرات على العقيدة النووية الروسية، التي تحدد الشروط التي يمكن بموجبها استخدام مثل هذه الأسلحة.

وأضاف أنه إذا لزم الأمر، فإن روسيا يمكنها تجربة استخدام السلاح النووي.

وابل مسيرات

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا أطلقت وابلاً من الطائرات المسيرة عبر الأراضي الروسية، ليل الجمعة. بحسب ما ورد، تم تدمير 25 طائرة غير مأهولة فوق منطقتي كوبان وأستراخان بجنوبي روسيا، ومنطقة تولا الغربية، وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

قال مسؤولون إن الدفاعات الجوية أسقطت لأول مرة طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة أوسيتيا الشمالية في شمالي القوقاز، على بعد حوالي 900 كيلومتر من خط المواجهة في منطقة زابورجيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تدمير طائرة بدون طيار، في حين أبلغ الحاكم الإقليمي، سيرغي مينيايلو، عن إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار فوق المنطقة. وقال مينيايلو، إن الهدف كان مطاراً عسكرياً محلياً.

في كييف، أكد مصدر في الاستخبارات العسكرية، أن «هجوم اليوم على مطار في اوسيتيا الشمالية، هو عملية خاصة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية».

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت خلال الليل تسع طائرات روسية بدون طيار، من أصل 13، فوق منطقة بولتافا الوسطى، ومنطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك بجنوب شرقي البلاد، ومنطقة خاركيف في الشمال الشرقي.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات خاصة، تظهر عملية تدمير دبابة أمريكية من طراز «أبرامز»، ودبابة أمريكية أخرى من طراز «برادلي»، على محور أفدييفكا.