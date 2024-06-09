أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 518 ألفا و560 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 518 ألفا و560 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية فبراير 2022، وذلك بعدما تم رصد مقتل وإصابة 1270 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها “إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و869 دبابات و15 ألفا و131 من المركبات المدرعة و13 ألفا و593 من النظم المدفعية و1097 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و836 من أنظمة الدفاع الجوي و357 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2253 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و18 ألفا و562 من المركبات وخزانات الوقود”.