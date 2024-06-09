بينهم سيدة.. الاحتلال يعتقل ستة مواطنين جنوب جنين

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 6 مواطنين من بلدة عرابة، جنوب جنين، بينهم سيدة، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحام بلدة عرابة واعتقلت: نور الدين محمود عبد الرحيم وشقيقه محمد، ومؤمن سعيد لحلوح، وأنس فريد جبر، ولبنة مازن عز الدين، وبراء عماد العارضة، بعد أنداهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أطلقت االنار تجاه مركبة خلال اقتحامها بلدة عرابة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى: كفيرت وعنزة وفحمة ومركة، دون ان يبلغ عن أي اعتقالات