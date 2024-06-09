الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مخيم الجلزون، شمال رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، وتمركزت بالقرب من مدرسة ذكور الجلزون الأساسية، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات حتى اللحظة.

وقد أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، صباح اليوم الأحد، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والذي يدخل يومه الـ247، وفقا ل"وفا".

وأفاد مراسلنا، بأن عددا من الإصابات وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو دقة شرق دير البلح.