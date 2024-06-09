شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الشيوخ" تناقش اليوم ظاهرة إعادة تدوير مخلفات زيوت الطعام وتداعياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، اجتماعين اليوم الأحد، بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة بعض الموضوعات الهامة.

وتناقش لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ خلال الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شاهين بشأن ظاهرة إعادة تدوير مخلفات زيوت الطعام وتداعياتها الصحية والبيئية (بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة)، وبحضور وزراء الصحة والسكان البيئة التجارة والصناعة التنمية المحلية أو من ينوب عنهم.

أما الاجتماع الثاني للجنة الصناعة فيناقش اقتراح برغبة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للسلع التموينية لتتحول لهيئة خدمية، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، أو من ينوب عنه.