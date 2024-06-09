الراعي: لا يمكن التلاعب بلبنان بعدم انتخاب رئيس لأن ذلك يضرب ميثاقية العيش المشترك

اشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، في عظته خلال قداس الاحد الى ان "شعبنا يصلي من اجل خلاص لبنان من الحرب وانتخاب رئيس الضامن الوحيد للدستور".
وشدد الراعي على انه "لا يمكن التلاعب بلبنان بعدم انتخاب رئيس لأن ذلك يضرب ميثاقية العيش المشترك فمقدمة الدستور تنص على ان لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك فيا ليت المسؤولين عندنا يضعون قضية لبنان فوق كل اعتبار".
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