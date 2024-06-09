أيوب: تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مشروعية قرارها دفع مساعدات إلى ذوي الشهداء المقاتلين بالجنوب

كشفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب، في تصريح لها انه ""باسم الشعب اللبناني، وكنواب عن الأمة جمعاء تقدمنا بسؤال إلى الحكومة اللبنانية حول مشروعية قرارها دفع مساعدات بقيمة 20.000$ إلى ذوي الشهداء المقاتلين من جيوب اللبنانيين ( احتياطي الموازنة) نتيجة قرار حرب لمساندة غزة وحماس لم تتخذه وفقا لما تنص عليه المادة ٦٥ من الدستور اللبناني مع التأكيد على ضرورة التعويض فقط عن المدنيين الأبرياء العزل."

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