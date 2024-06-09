الأمم المتحدة: مشاهد القتل والدمار في مخيم النصيرات تثبت أن كل يوم تستمر فيه هذه الحرب تزداد بشاعة

اشار منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة مارتن غريفيث، الى أن "مشاهد القتل والدمار في مخيم النصيرات، عقب العملية الإسرائيلية، تثبت أن كل يوم تستمر فيه هذه الحرب تزداد بشاعة".
وأضاف، أن "مخيم النصيرات اليوم مركز الفاجعة التي لا يزال المدنيون الفلسطينيون يقاسونها"، داعيا إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة وحماية كل المدنيين وإنهاء هذه المعاناة الجماعية الآن".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن السبت، استعادة 4 أشخاص كانت احتجزتهم حركة حماس منذ 7 تشرين الأول الماضي خلال عملية أجراها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مبينا أن وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير.
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