الخارجية الألمانية: هناك أمل جديد لإنهاء حرب غزة والاتفاق المطروح يمكن أن يشكل بداية النهاية للحرب

اعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن هناك أملا جديدا لإنهاء حرب غزة والاتفاق المطروح يمكن أن يشكل بداية النهاية للحرب.
وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية الأميركية بإنقاذ 4 من الاسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، مؤكدة ان "الولايات المتحدة لن تهدأ حتى تتم إعادة كل الاسرى إلى وطنهم".
وشددت الخارجية في بيان على ان "الاقتراح الذي طرحه الرئيس جو بايدن سيحقق الإغاثة لكل من سكان غزة والاسرى الباقين وعائلاتهم"، مؤكدة ان "وقف إطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى إعادة إعمار غزة ونهاية دائمة للحرب".
ورأت الخارجية الاميركية في بيانها، ان "الجهة الوحيدة التي تقف في طريق تحقيق وقف إطلاق النار هي حماس ويجب عليها قبول الاتفاق".
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