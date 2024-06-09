استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلى العربي، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء جراء قصف للاحتلال استهدف منزلهم، في حي الدرج بمدينة غزة.

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمخيمات وسط قطاع غزة، وذلك بعد المجزرة التي ارتكبتها بالأمس في مخيم النصيرات والتي راح ضحيتها 218 شهيداً ومئات الجرحى.

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