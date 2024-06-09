مستشفى كمال عدوان شمال غزة يسجل عشرات حالات سوء تغذية بين الأطفال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة عن استقباله أكثر من ٥٠ طفلاً خلال اليومين الماضيين، يعانون من سوء التغذية والجفاف، بسبب الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال على شمال القطاع، ومنعه تدفق المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

من جانبها حذرت مؤسسات حقوقية، من خطورة انتشار المجاعة بين سكان قطاع غزة، الذي يعيش كارثة صحية وإنسانية متفاقمة.

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