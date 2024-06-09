الأونروا: الظروف المعيشية في غزة تزداد تعقيدا جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل

ياسر رشاد - القاهرة - قالت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إيناس حمدان، إن الظروف المعيشية تزداد تعقيدا في قطاع غزة، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على القطاع.



وأشارت حمدان في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد إلى أن العراقيل لا تزال توضع أمام دخول المساعدات؛ على خلفية قلة دخولها عبر معبر كرم أبو سالم.



وشددت على أن "المرضى يموتون بصمت؛ بسبب عدم وجود الأدوية في مستودعات المراكز الصحية والصيدليات، كما أن مساحة العمل تتقلص لنا بشكل كبير نظرا للعراقيل الإسرائيلية"، موضحة أن "هناك مطالبة من الأونروا ومؤسسات أخرى بمحاسبة القوات الإسرائيلية على انتهاكاتها في غزة".



ولفتت حمدان، إلى أن "الطقس الحار يفاقم معاناة الفلسطينيين وسط نقص المياه والغذاء"، مشيرة إلى انتشار الكبد الوبائي واحتمالية كبيرة لتفشي وباء الكوليرا.



وتطرقت إلى أن 300 ألف طالب حرموا من الذهاب لمدارس الأونروا؛ ولم يحصلوا على خدماتهم التعليمية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

