الدفاع الروسية: نجحنا في إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة "بريانسك"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم خلال الليلة الماضية إحباط محاولة نظام كييف شن هجوم باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية.



وأوضحت الوزارة في بيان نقله موقع "روسيا اليوم" "أن وسائل الدفاع الجوي المناوبة نجحت في إسقاط مسيرة واحدة فوق مقاطعة (بريانسك) جنوب غربي روسيا".



وفي السياق ذاته أعلنت "الدفاع الروسية" أن مجموعة قوات "الغرب" في الجيش الروسي دمرت "طاقم هاون أوكراني" كان يطلق النار على مواقع القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.



وأفادت الوزارة بأن قوات كييف كانت تطلق النيران من قذيفة هاون عيار 120 ملم، مشيرة إلى أنه تم تدمير موقع إطلاق النار للقوات الأوكرانية بنجاح من خلال إصابة مباشرة عبر العمل المنسق للاستطلاع وطاقم المدفعية الروسية.

