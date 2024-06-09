شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الشيوخ" تناقش طلبات رفع كفاءة طرق والربط بين الأقصر والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، عدد 7 اجتماعات اليوم الأحد، لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من بعض أعضاء مجلس الشيوخ بشأن موضوعات مختلفة.

ويتناول الاجتماع الأول للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبرى بشأن رفع كفاءة الطرق بأحياء مدينة الإسكندرية.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماعين الثاني والثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ بشأن سرعة إنشاء طريق مباشر يربط مدينة الأقصر بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وتعقد اللجنة الاجتماعات الرابع والخامس والسادس والسابع، لمناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب سعد عبد المولى بشأن إنشاء كورنيش العجمى بالإسكندرية، وازدواج كوبرى الكيلو 21 بالإسكندرية.