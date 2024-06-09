شخصيات سياسية واجتماعية هنأت قوى الأمن الداخلي بعيدها 163

توجه وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بالتحية الى قوى الامن الداخلي بمناسبة عيدها الـ163، قائلا :"سلام لأهل العز والوطنية والهيبة، سلام يعانق قلوب الأبطال. بشموخكم نحقق الأمن والأمان، وتضحياتكم تشرق بها شمس الدولة في لبنان. ١٦٣ عاماً تؤكد عراقة مؤسستكم. لكم ألف تحية، ولشهدائكم الخلود".

من جهته، هنأ النائب فريد هيكل الخازن عناصر قوى الامن الداخلي، مؤكدا انه "لم تقصّروا بواجباتكم حتى بأصعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية،في وقت تقاعست المؤسسات الادارية في الدولة بالقيام بدورها. في عيدكم، نحتفل بقدرتكم على تحويل كل يوم للوحة من الأمان والسلام".