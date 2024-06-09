"أرامكو" أعلنت استحواذ المستثمرين الدوليين على الجزء الأكبر من الأسهم المباعة في أحدث طرح لها

أعلنت شركة النفط السعودية "أرامكو"، أن "المستثمرين الدوليين استحوذوا على الجزء الأكبر من الأسهم المباعة في أحدث طرح لها، والذي كان من المقرر أن يجمع 11.2 مليار دولار".

واوضحت الشركة في بيان، قبل بدء تداول الأسهم في البورصة السعودية مع إعادة فتحها، انه "تم تخصيص غالبية الأسهم التي تشكل شريحة المؤسسات من الطرح لمستثمرين متواجدين خارج المملكة".

ولفتت مصادر قريبة من الوضع في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، الى إنه "تم تخصيص نحو 58% من الأسهم لمستثمرين دوليين، مقارنة بنحو 23% للطرح العام الأولي للشركة في عام 2019، والذي كان أكبر طرح عام في التاريخ".

وفي 30 أيار الماضي، أعلنت شركة "أرامكو"، عن بيعها 1.545 مليار سهم، أو ما يقرب من 0.64% من أسهمها المصدرة، في البورصة السعودية.