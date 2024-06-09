المُمثل الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى منظمة التعاون الإسلامي يُسلّم أوراق اعتماده للأمين العام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه , سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية جانغ خو، والذي قام بتسليم أوراق اعتماده ممثلًا لبلده لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية الصين الشعبية، واستعراض عددٍ من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

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