موجة حر غير مسبوقة في السعودية واحتراق سيارات في الشوارع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر اندلاع النيران في سيارات بشوارع السعودية، جراء ارتفاع الحرارة.

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن يكون طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.

وبحسب المركز، وصلت أعلى درجة حرارة مسجلة في السعودية اليوم الأحد في مدينتي الأحساء وحفر الباطن حيث سجلت درجة الحرارة بهما 47 درجة.

وتشهد عدة مناطق في السعودية موجة حر شديدة، وسط تحذيرات للمواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحفاظ على سلامتهم.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إن الطقس سيكون خلال الفترة القادمة شديد الحرارة في بعض المناطق، خصوصا في مكة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية، في حين ستكون هناك فرصة لتشكل السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بالرياح النشطة على مناطق أخرى، مثل جازان وعسير والباحة.