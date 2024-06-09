لا يحملون تصاريح الحج.. السعودية تبعد 300 ألف شخص من مكة المكرمة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت السعودية، عن إبعاد أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج من مكة المكرمة، قبل أسبوع من بدء المناسك.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، أن من بين من تم إبعادهم في الأيام الأخيرة من مكة 153,998 أجنبيا جاؤوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان الوزارة قوله، إن الأمن العام ضبط خلال الفترة الماضية 140 حملة حج وهمية و64 ناقلًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج وإعادة 97,664 مركبة مخالفة وإعادة 171,587 مقيمًا من غير المقيمين بمكة المكرمة و4,032 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح) و6,105 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بينما بلغ حاملو تأشيرات الزيارة لغرض 153,998.

ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى السعودية لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات.