التضامن: 100 طن لحوم لمستحقي الدعم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جارى توزيع 100 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأضافت القباج، أن التوزيع يتم على من يسجلون درجات فقر مرتفعة في قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة إلى الفقر الخاصة ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت القباج، إلى أن توزيع لحوم الأضاحي يتم باستمرار بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وأكدت القباج، أن ذلك يأتي في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم توجيه مديريات التضامن الاجتماعي بسرعة التنسيق لضمان وصول اللحوم للأسر، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، من خلال حوكمة عملية التوزيع لتحقيق الشفافية والعدالة.

وأضافت القباج أن التمويل يتم بمساهمات نقدية من وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي وبتوفير اللحوم من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشارت القباج، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قرابة قدمت نحو 150 مليون جنيه خلال الثلاثة عشر شهراً الماضية، بالإضافة إلى أكثر من 230 مليون جنيه مقدمين من وزارة الأوقاف، وذلك لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية.

ومن المقرر أن تتوالي عمليات التوزيع شهرياً على الأقل بإجمالي 40 طناً من اللحوم كل شهر قابل للزيادة، بحسب القباج.

وأوضحت القباج، أن الوزارة قامت خلال الفترة من يناير 2023 إلى إبريل 2024 بتوزيع 2.5 مليون سلة غذاء و1000 طن لحوم على مستفيدي برنامج الدعم النقدي.