شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهم التحالف الوطنى فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في محاولة منه للاستفادة بقدرات الشباب المصري وزيادة مساهماتهم في تحقيق مستهدفات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي أكبر منصة تدريبية لمتطوعي كيانات التحالف المختلفة بهدف رفع قدرات وامكانيات الشباب المتطوع.

وتقدم المنصة دورات تدريبية مكثفة، للمساهمة في نشر قيم التطوع على أوسع نطاق ممكن لجذب شباب جدد في مصاف متطوعي التحالف وإتاحة الفرص الواعدة لهم لخدمة وطنهم من خلال الارتقاء بالشرائح الأولى بالرعاية وتنفيذ مستهدفات التحالف في خدمة أكثر من 30 مليون مواطن مصري في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة التي يعيشها العالم الآن.

ويستهدف التحالف الوطنى ترسيخ قيم التطوع لإفساح المجال لتطوع أعداد أكبر من الشباب كل ذلك سوف يتم في أطر علمية مدروسة ووفق رؤي تنموية مستدامة، كما تعمل منصة التدريب على تدريب الشباب المستهدف على الدخول في مجالات عمل تطوعي غير مسبوقة لتنفيذ مستهدفات التحالف في محاور عمله المختلفة الطبية منها والتي تخص مجال الأمن الغذائي وتلك المعنية بخلق فرص عمل من خلال تمكين اقتصادي تنموي مستدام لعوائل الأسر الأولي بالرعاية.