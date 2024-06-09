شكرا لقرائتكم خبر عن القوافل الطبية أحد أدوات التحالف الوطنى لتوفير حماية اجتماعية للأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد القوافل الطبية الشاملة أحد أهم الأنشطة الأساسية داخل محور الرعاية الصحية، والذي يعد المحور الثاني من محاور خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويضم في عضويته مؤسسات رائدة في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي ودعم المرضى وهي (مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب - المعهد القومي للأورام - مستشفيات جامعة القاهرة - مستشفى بهية - مستشفى شفا الاورمان - جمعية مصطفى محمود - مستشفى الناس - مستشفى اهل مصر - مستشفى الكبد المصري - مؤسسة راعي مصر - مؤسسة مصر الخير).

وخلال الفترة الماضية أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عددا من القوافل الطبية الموسعة والتي جابت محافظات الدلتا، وكذلك المحافظات الحدودية، كما تم تقديم المساعدات الخاصة بذوي الإعاقات الحركية والسمعية، وذلك من خلال تقديم المقاعد المتحركة بمختلف أنواعها، والأطراف الصناعية المتنوعة، وكذلك سماعات الأذن والنظارات الطبية، علاوة علي تقديم علاج شامل مجاني لكافة الحالات مع اجراء كافة التحاليل والفحوصات اللازمة بالمجان.

وعمل التحالف الوطني على إعداد ملف طبي لكل حالة يحتوي على التاريخ المرضي للحالة والتشخيص وخطة العلاج المقررة، وذلك تسهيلًا لمتابعة هذة الحالات في المستقبل ودعمها بكافة أشكال الرعاية اللازمة ضمن خطة الحماية الاجتماعية الشاملة.

ومؤخرا سلم التحالف الوطني للعمل الأهلى 278 جهازًا تعويضيًا وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة سوهاج على مدار الفترة السابقة، وذلك في إطار تقديم خدمات التخالف في المجال الطبي لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم، والذي يأتي استكمالا لدور الدولة المصرية في دعم ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

كما نجحت إحدي قوافل التحالف فى توقيع الكشف على عيون 411 من أهالي قرية جنيفة بالسويس، وذلك ضمن أنشطة القافلة الطبية المتخصصة التى استهدفت تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لأمراض العيون وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون تمهيدا لإجرائها.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

ويضم التحالف الوطني كلًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعة والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة، وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة أبو العينين.