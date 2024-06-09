شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز تحت قبة مجلس الشيوخ.. إذاعة فيديو يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، الضوء علي مخاطر الذكاء الاصطناعي في استخدامه للتزييف العميق، عن طريق إنشاء محتوي مزيفا يبدو حقيقا باستخدام صور وفيديوهات لتزيف أحداث والتلاعب بالشخصيات العامة والخاصة.

وأذاع مقرر الجلسة العامة فيديو مزيفا لنجم هوليوود، توم كروز، يشكك في أولمبياد باريس، وأشار مقرر الجلسة إلي أن العديد من الدراسات كشفت عن نشر معلومات كاذبة وخاطئة عن طريق روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، بما يستوجب وضع رؤى لمواجهة هذا الخطر واكتشاف أنماط الأنشطة المشبوهة واستهداف الجهات الفاعلة بدلا من استهداف محتوى محدد.

وحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة وخطابات العنف والكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتأثير ذلك على الأمن القومي.