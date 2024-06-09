شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يدخل البهجة على قلوب أهالى الفيوم والجيزة بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أعلنت مؤسسة الجارحي، مشاركتها في إدخال البهجة على قلوب أهالي الفيوم والجيزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر توزيع اللحوم والوجبات المطهية على الأسر الأكثر احتياجا، ويبلغ عدد المستفيدين 50 ألف أسرة، و250 ألف مستفيد، والمحافظات المستهدفة هي الفيوم والجيزة.



استعدادات مؤسسة الجارحي



تجهيز اللحوم لتوزيعها بمناسبة عيد الاضحي



الأضاحي



فرق مؤسسة الجارحي



تجهيز الوجبات الساخنة لتوزيعها علي الأكثر احتياجاً

وكانت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت من قبل برنامجاً تدريبياً مكثفاً للمتطوعين ضمن فعاليات البرنامج الوطني لتأهيل الشباب "ملهم"، وذلك بمشاركة نحو 200 متطوع من مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم وعدد من المتطوعين من محافظات أخرى، وحاضر بالبرنامج نخبة من خبراء التنمية السياسية والمجتمعية والبشرية، وذلك وسط إقبال من الشباب، ومشاركة عدد من قيادات أمانة التحالف الوطني بالفيوم، وقيادات مؤسسة الجارحي والعاملين بها ومتطوعيها.