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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يدخل البهجة على قلوب أهالى الفيوم والجيزة بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أعلنت مؤسسة الجارحي، مشاركتها في إدخال البهجة على قلوب أهالي الفيوم والجيزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومن المقرر توزيع اللحوم والوجبات المطهية على الأسر الأكثر احتياجا، ويبلغ عدد المستفيدين 50 ألف أسرة، و250 ألف مستفيد، والمحافظات المستهدفة هي الفيوم والجيزة.
استعدادات مؤسسة الجارحي
تجهيز اللحوم لتوزيعها بمناسبة عيد الاضحي
الأضاحي
فرق مؤسسة الجارحي
تجهيز الوجبات الساخنة لتوزيعها علي الأكثر احتياجاً
وكانت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت من قبل برنامجاً تدريبياً مكثفاً للمتطوعين ضمن فعاليات البرنامج الوطني لتأهيل الشباب "ملهم"، وذلك بمشاركة نحو 200 متطوع من مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم وعدد من المتطوعين من محافظات أخرى، وحاضر بالبرنامج نخبة من خبراء التنمية السياسية والمجتمعية والبشرية، وذلك وسط إقبال من الشباب، ومشاركة عدد من قيادات أمانة التحالف الوطني بالفيوم، وقيادات مؤسسة الجارحي والعاملين بها ومتطوعيها.
وشهدت فعاليات البرنامج التدريبي تسليم المشاركين شهادات إتمام التدريب، فضلاً عن تسليم نحو 250 شاب ومتطوع شهادات اجتياز البرامج التدريبية التى عقدتها المؤسسة على مدار الأيام الماضية في مجالات تدريب المدربين (TOT) لتنمية قدرات قادة التطوع، وبرامج تنمية القدرات الرقمية والتحول الرقمي والأمن السيبراني للشباب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد الأمني للتنمية البشرية التابع لوزارة الداخلية.جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار جهود العمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته، وتعمل المؤسسة تحت مظلة التحالف على تنمية قدرات متطوعيها الذين يتجاوز عددهم حالياً نحو 6 آلاف متطوع، يساهمون بفعالية في أنشطة المؤسسة والتحالف على مدار العام.
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