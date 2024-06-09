شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود التحالف الوطنى لدعم ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ولم تقتصر جهود التحالف الوطني على المبادرات الاقتصادية والمساعدات النقدية بل امتدت للمشاركة في الجهود التنموية من أجل رفع مستوى التعليم والصحة العامة وانتهاء بدعم الشباب وتنمية وعيهم وقدراتهم الذاتية، إلى جانب التفاعل مع الأحداث الجارية مثل دعم الشعب الفلسطينى وغيرها من القضايا العاجلة، فضلا عن دعم الفئات الأولي بالرعاية وعلي رأسها ذوي الهمم والشباب.

وأطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، أول مبادرة لاكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدراتها ورعايتها بمحافظة البحيرة بالتعاون مع مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، وقام بتكريم المشاركين فى دورة كرة القدم للمواهب الصاعدة، والتى أقيمت بملاعب مركز التعليم المدنى بدمنهور التابع لوزارة الشباب والرياضة.

كما أنه نظم آخر فعاليات تحت شعار "قادرون باختلاف"، احتفالا حاشدا لتكريم ذوى الهمم بمركز شباب أبو المطامير بالبحيرة ، وتضمنت فعاليات الاحتفال تقديم فقرات فنية للأطفال من ذوى الهمم، وتوزيع كمية كبيرة من الملابس الشتوية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا.

ووزع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالأقصر بالتعاون مع مؤسسة دليل الخير للتنمية مساعدات مادية على عدد كبير من ذوى الهمم بمراكز وقرى الأقصر لتوفير حياة كريمة لهم، ومساعداتهم علي أعباء الحياة بالتزامن مع احتفالات عيد العمال.

إلى جانب توزيع المساعدات الغذائية واللحوم، وإقامة معرض الملابس المجاني، وكرنفال الأطفال، والندوات التثقيفية وورش العمل لتمكين المرأة اقتصاديا، و توزيع أطراف صناعية وكراسي متحركة ومساعدات طبية أخرى على ذوي الهمم، وذلك ضمن قافلة ستر وعافية بالقاهرة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة حياة ذوي الهمم ومساعدتهم على العيش بكرامة واستقلالية، من خلال توفير الأدوات والاحتياجات الطبية التي تساعدهم على ممارسة حياتهم الطبيعية قدر الإمكان.

وشارك في توزيع المساعدات الطبية عدد كبير من المتطوعين الذين يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة ذوي الهمم في الحصول على احتياجاتهم الطبية وإرشادهم حول كيفية استخدامها.