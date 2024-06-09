شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مزايا منحها القانون للتحالف الوطنى للعمل الأهلى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددا من المزايا لدعم العمل الأهلي، وذلك بعد نجاح التحالف الوطني في أن يتحول إلى ذراع للحكومة في تحقيق التنمية علي الصعيد المحلي، والإغاثة خارجيا من خلال دعم الأشقاء في قطاع غزة.

وفي هذا السياق منح قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر يتمتع التحالف بالمزايا الآتية:-

1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذي يقعد أداؤها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات.

2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على التحالف.

3-إعفاء العقارات المبنية للمملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

4- اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على داخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافي دخله.

5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروض على ما يستورده من معدات والات واجهزه ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.