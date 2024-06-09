شكرا لقرائتكم خبر عن دينية النواب تناقش تطوير منطقة المنيل القديم "طبطباى" المقامة على أرض الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن تطوير منطقة المنيل القديم "طبطباى" المقامة على أرض ملك الأوقاف، الواقعة بجنوب محافظة القاهرة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الأوقاف والتنمية المحلية، والتخطيط والمالية وهيئة صندوق التنمية الحضارية.

وأكدت النائبة جيهان البيومي، أن هذه المنطقة مازالت عشوائية، وتوجد معاناة كبيرة للمواطنين، مشيرة إلى حدوث حالات وفاة بسبب تهالك المباني، كما شددت على ضرورة تطوير المنطقة مثل العديد من المناطق العشوائية التى تم تطورها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال النائب أسامة العبد، وكيل اللجنة، إنه يتمنى الإسراع فى الخطوات التنفيذية واكتمال الملف الخاص بتطوير المنطقة للعرض على رئيس الوزراء، حفاظا على الأرواح .

كما أوصى بضرورة ترتيب زيارة من اللجنة للمنطقة للوقوف على أهم مشاكل المنطقة، وأيضا دفع الجهات المعنية لعقد اجتماع لإنهاء هذه الأزمة فى أسرع وقت وتحديد موعد قريب بعد انتهاء التشكيل الوزارى.



جانب من الاجتماع



