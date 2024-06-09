شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يؤكد أهمية الضبط التشريعى لاستخدامات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية الضبط التشريعي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة أن يكون تشريع مرن، لاسيما والتطور السريع الذي يشهده المجال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحـث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن موضوع " الشباب والذكاء الاصطناعى - الفرص والتحديات".

ويأتي حديث رئيس المجلس ليتفق مع مُقترحات وكيل مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة، الذي أكد أن الخريطة العالمية المستقبلية سترتبط ارتباطا وثيقا بمن سيكون له القدرة علي السبق في التطور التكنولوجي وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي، مشددا علي أهمية أن نكون أمام تشريعات محددة لضبط المنظومة وتنظيم هذه المسأله غاية الحيوية.

جدير بالذكر، أن تقرير اللجنة البرلمانية أشار إلى أنه فى ظل ما يشهده العالم من تحولات عدة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، والتى ألقت بظلالها على مختلف الدول، برزت مصطلحات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى كجزء رئيس من هذه التحولات، فلم يعد التحول الرقمى رفاهية يمكن الاستغناء عنها فى الوقت الحالى، خاصة بالنسبة للمؤسسات والهيئات التى تتعامل مباشرة مع الجمهور، والتى تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها، وتسهيل وصولها للمواطنين، ويتجاوز مفهوم التحول الرقمى استخدام التطبيقات التكنولوجية ليصبح منهجا وأسلوب عمل يجمع المؤسسات الحكومية؛ ليصبح تقديم الخدمات أسهل وأسرع، ليعزز من أدائه ما يشهده مجال الذكاء الاصطناعى من تطورات عدة ستأتى بعالم مختلف فى أسواقه، وفى مدارسه ومناهج تعليمة، وعلاقات الأفراد الذين يعيشون فيه.