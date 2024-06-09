وزير الخارجية القطري: العدوان الإسرائيلي على غزة نقطة تحول فارقة في تاريخ الشرق الأوسط والعالم

اشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الى ان "التحديات الإقليمية والدولية تفرض علينا بذل المساعي لمواجهة آثارها"، معتبرا أنه "يجب الضغط لوقف إطلاق النار بغزة لأنها نواة التوتر والمخاطر في البحر الأحمر".
واوضح أن "قطر عملت منذ تشرين الاول مع شركائها لحل الأزمة لمنع فتح جبهة جبهات نار أخرى". ورأى أن "العدوان الإسرائيلي على غزة نقطة تحول فارقة في تاريخ الشرق الأوسط والعالم". وشدد على اننا "لا نزال نشاهد عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب الهمجية في غزة".
وأكد في هذا السياق، أن "مواجهة التحديات الإقليمية تستلزم تكثيف الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة".
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