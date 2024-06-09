أكد مكتب وزير العدل هنري خوري في بيان، أنه "وفي إطار ما يحصل بين النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة الاستئنافية سيقدم بدوره وضمن صلاحياته بالعمل على حل كل خلاف يؤثر على سير العمل القضائي".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل حول ما يحصل بين النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة الاستئنافية: سنعمل ضمن صلاحياتنا على حل كل خلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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